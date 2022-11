Efteling

Efteling past bord Bouwmeester Big aan om verwarring te voorkomen

De Efteling heeft een aanpassing verricht op de grote schutting bij de bouwplaats in het entreegebied. Daar staat sinds enkele weken het telefoonnummer van Bouwmeester Big vermeld, een personage uit het sprookje van De Drie Biggetjes. Volgens het verhaal is hij verantwoordelijk voor alle bouwwerkzaamheden in de Efteling.



Een man uit Noord-Holland was niet blij met de ludieke actie: omdat veel Efteling-bezoekers het telefoonnummer verkeerd intoetsen, werd hij aan de lopende band lastiggevallen door personen die op zoek waren naar de big. Zijn telefoonnummer lijkt sprekend op het nummer dat op de schutting stond.

Op het hoogtepunt kwamen er enkele tientallen belletjes per dag. De Efteling heeft samen met de man gezocht naar een oplossing, bevestigt een woordvoerder van het attractiepark aan Looopings. Daarom wordt het nummer voortaan anders aangegeven.



Landcode

In plaats van 0416-288000 staat er nu +31416-288000, inclusief de landcode van Nederland. De verandering heeft effect. Sinds vorige week maandag kwam er nog maar één telefoontje van een onoplettende Efteling-gast, vertelt de man aan Looopings. Hij zegt tevreden te zijn over de uitkomst.