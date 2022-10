Skansen

Zweedse dierentuin zoekt met man en macht naar ontsnapte giftige slang

Zweden is in de ban van de spectaculaire ontsnapping van een slang. In Skansen, een openluchtmuseum en dierentuin op het Stockholmse eiland Djurgården, wist een koningscobra vorige week uit zijn verblijf te komen. Een stomverbaasde bezoeker filmde op zaterdag 22 oktober hoe het dier via een opening in een lamp verdween.



De 2,5 meter lange giftige slang verbleef nog maar een paar dagen in het dierenpark. In het verleden was een uitbraak via het plafond niet mogelijk, omdat de verlichting te heet was. Sinds het installeren van duurzame lampen, die niet zo warm worden, hebben reptielen er een ontsnappingsmogelijkheid bij.

Koningscobra's zijn zeer gevaarlijk: een beet is vaak dodelijk. Om die reden trommelde de dierentuin direct meerdere slangenexperts op. Uit voorzorg werd het dierentuingedeelte van het park afgesloten voor publiek, met uitzondering van een winkel en een apenverblijf.



Voorzichtig

Op dit moment is de slang nog niet gevangen, maar al wel gelokaliseerd. Daarbij kreeg men hulp van de Zweedse douane, die beschikt over speciale röntgencamera's. Het dier blijkt zich te bevinden in een afgesloten ruimte in de buurt van zijn terrarium. "Medewerkers zijn nu bezig om hem te pakken", meldt het management van Skansen in een verklaring. Dat moet voorzichtig gebeuren: verzorgers zijn bang dat ze de slang pijn doen als ze simpelweg een gat in de muur boren.



De cobra heet officieel Sir Väs: de Zweedse naam van Graaf Slis, de slang uit de Disney-tekenfilm Robin Hood. Vanwege zijn ontsnappingskwaliteiten wordt hij in Zweden momenteel vooral Houdini genoemd, een verwijzing naar de iconische ontsnappingskoning Harry Houdini.



Wereldberoemd

Eigenaar Jonas Wahlström heeft goede hoop dat de slang vanaf maandag weer getoond kan worden aan bezoekers, vertelt hij aan Zweedse media. Dat zou net op tijd zijn voor de herfstvakantie. Wahlström verwacht veel belangstelling. "Dit was niet de reclamecampagne die ik had gepland, maar de hele wereld heeft over Houdini geschreven. Hij is wereldberoemd." De lampen in de reptielenverblijven zijn inmiddels ontsnappingsbestendig gemaakt.