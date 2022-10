Efteling

Efteling toont voor het eerst werk van nieuwe ontwerper

De Efteling laat voor het eerst tekeningen zien van Bas van Rijsbergen, die afgelopen zomer werd aangenomen op de ontwerpafdeling. Voor één van zijn eerste klussen hield de nieuwe Efteling-ontwerper zich bezig met het winterseizoen. Van Rijsbergen ontwierp enkele decoraties voor de Winter Efteling.



"De Winter Efteling is een mooi moment om kennis te maken met zijn werk", laat de Efteling weten. Eén van de toevoegingen wordt een fotopunt bij het sprookje van De Reus en Klein Duimpje. Waar voorheen 's winters een enorme arrenslee werd neergezet, hangen straks twee enorme sokken aan een waslijn bij een kampvuurtje. Voorbijgangers kunnen zich in de sokken verstoppen voor een foto.

Elders in het Sprookjesbos, tussen Hans en Grietje en De Wolf en de Zeven Geitjes, verschijnt het zogenoemde Heksenkamp. Bezoekers nemen daar een kijkje bij de pruttelende pan van de heks. De heks zelf ontbreekt, maar haar bezem staat er nog wel. Enkele dieren maken dankbaar gebruik van het vuurtje.



Alaska

Voor het plein bij Carnaval Festival ontwierp Van Rijsbergen eveneens een nieuw tafereel. Een sneeuwpopje blijkt ontsnapt te zijn uit de Alaska-scène van de attractie. Hij is in een boom geklommen en laat een maretak zakken voor passanten. Zij kunnen onder de tak samen een romantische foto maken.



De Winter Efteling gaat over iets meer dan twee weken van start. Ook op andere plekken in het park komen nieuwe onderdelen. Zo wordt het plein bij achtbaan Max & Moritz aangekleed met nieuwe decoratie en ogen de chalets op de Warme Winter Weide dit jaar anders dan voorheen. Bovendien kan er voor het eerst in jaren weer geschaatst worden.