Walibi Holland

Video: Eddie de Clown sluit de poorten van de Halloween Fright Nights in Walibi

Eddie de Clown sluit de Halloween Fright Nights in Walibi Holland hoogstpersoonlijk af. Na vier weken de slogan 'The Gates Are Open' gehanteerd te hebben, zit het drukbezochte evenement er voor dit jaar op. In een speciale videoboodschap voor Looopings gooit de mascotte eigenhandig de poorten weer dicht.



Hoewel Eddie zelf niet van de partij zal zijn, nodigt hij kijkers wel uit om in december naar de allereerste winteropening van Walibi te komen. In de kerstvakantie staat het nieuwe evenement Bright Nights - Rides & Lights op de planning. Het uitspreken van die naam blijkt voor de clown nog een hele opgave.

Na enkele jaren afwezigheid had Eddie de Clown dit seizoen weer zijn eigen scare zone Festival of Freaks, met aangrenzend de nieuwe walkthrough Camp of Curiosities. Verder stonden de Fright Nights van 2022 vooral in het teken van het nieuwe spookhuis Slaughterhouse.