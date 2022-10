Attractiepark Toverland

Recorddag voor Toverland: 16.000 bezoekers, enorme wachtrijen en veel klachten

Toverland heeft afgelopen woensdag een historische dag beleefd. Mede dankzij het goede weer en de herfstvakantie in Zuid-Nederland verwelkomde het Limburgse attractiepark zo'n 16.000 bezoekers voor een Halloween Night, een absoluut record. Dat vertellen ingewijden aan Looopings. De grote drukte leidde tot ongekende wachtrijen en een hoop klachten op social media.



Toverland doet zelf geen uitspraken over bezoekerscijfers op dagniveau. Dat het extreem druk was, staat echter vast. Bij populaire attracties als wing coaster Fenix, lanceerachtbaan Booster Bike, houten achtbaan Troy, boomstambaan Expedition Zork, wildwaterbaan Djengu River en bobsleebaan Maximus' Blitz Bahn liepen de wachttijden op tot zo'n honderd minuten. Voor Toverland zijn dat uitzonderlijke aantallen.

Zelfs bij een eenvoudige waterglijbaan moesten bezoekers drie kwartier geduld hebben. Een hoop mensen hadden niet verwacht dat het zó druk zou worden, blijkt uit een stroom negatieve reacties op social media. Normaal gesproken zijn Toverland-bezoekers online opvallend loyaal en vergevingsgezind, maar dit keer draaide de webcare-afdeling overuren om te kunnen reageren op de vele klachten op Facebook, Twitter en Instagram.



Stinktoiletten

"We komen er vaker maar dit was niet te doen", schrijft Jolanda van der Goor bijvoorbeeld op de Facebook-pagina van het pretpark. "Het was veel te druk en onverantwoord woensdag." Bas de Bruin noemt het "echt niet normaal". "Dit zorgde er ook voor dat het overal zo'n bende was. Overal rondslingerend afval en echt hele vieze stinktoiletten." Alet Luit spreekt over een "onveilige situatie". "Al jaren abonnementhouder, maar dit nog nooit meegemaakt."



Jolanda van den Ham hield een bittere nasmaak over aan haar eerste dagje Toverland ooit. "Ik snap dat jullie zo veel mogelijk geld binnen willen slepen, maar echt dit is niet leuk meer." Deborah Nieuwdorp kreeg naar eigen zeggen "een kort lontje van die belachelijke drukte". "Massa is kassa", concludeert Hans van den Boogert. "Totaal niet acceptabel."



Onmenselijk

Nancy de Kroon draagt Toverland normaal gesproken een warm hart toe. "Maar als bezoeker betaal je toch erg veel geld voor een beetje rondlopen, want dat is haast het enige wat kan." Joyce Termeer vond het "gewoon onmenselijk druk". "Zware teleurstelling voor een bedrag van 120 euro aan kaartjes." Dylan Brouwer: "Het park kon dit bezoekersaantal gewoon duidelijk niet aan."



"Waarom worden er zo veel tickets verkocht?", wil twitteraar Martijn Bolt weten. "Drukte is begrijpelijk maar dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Kan je je geld ergens terugkrijgen? Hoe zit het met de veiligheid met deze drukte?" Marie-Jose: "Echt heel slecht dit!" Pascal richt zich op recensiesite TripAdvisor rechtstreeks tot de Toverland-directie. "Jullie hebben het níet voor elkaar. Als je te weinig personeel kan vinden, laat dan mínder mensen binnen."



Geen excuses

Toverland biedt geen excuses aan voor de drukte. Wel meldt het management in een uitgebreide verklaring dat er een hoop is gedaan om de drukte in goede banen te leiden, zoals het inzetten van meer medewerkers, het uitbreiden van het aantal horecalocaties, het langer laten draaien van de attracties en het toevoegen van tijdvakken bij de spookhuizen. "Hiermee hebben we naast eerdere maatregelen ook op dagbasis geschakeld op de ontwikkelingen in het park."



Niet iedereen kan zich in die uitleg vinden. "Echt onzin", reageert Bas de Wit op Twitter. "Halloween en herfstvakantie is uiteraard drukker, maar dit slaat nergens op." Toch was het stopzetten van de ticketverkoop volgens Toverland woensdag niet nodig. Mogelijk gebeurt dat aanstaande zaterdag wel. Dan wordt het naar verwachting namelijk nog iets drukker. De kans bestaat dat zaterdag alle beschikbare entreekaarten uitverkocht raken, waarschuwt een woordvoerster.



Abonnementhouders

Buiten coronatijd gebeurde dat tot nu toe nooit. Abonnementhouders blijven wel altijd welkom, zonder reservering. De laatste keer dat in Toverland een bezoekersrecord sneuvelde, was in de herfst van 2019. Toen bracht een Halloween Night ruim 14.000 mensen op de been.