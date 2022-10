Efteling

Man wordt platgebeld omdat zijn telefoonnummer lijkt op nummer van Efteling-big

De Efteling spoort bezoekers aan om te bellen met Bouwmeester Big, een nieuw personage dat zogenaamd alle bouwprojecten in het attractiepark in goede banen leidt. Het telefoonnummer van het sprookjesfiguur wordt vermeld op een bouwschutting in het entreegebied. Niet iedereen is blij met de ludieke actie: het nummer lijkt namelijk sprekend op het telefoonnummer van een nietsvermoedende man uit Noord-Holland.



Bouwmeester Big werd afgelopen week gepresenteerd als een nieuw Efteling-figuur, afkomstig uit het sprookje van De Drie Biggetjes. Voortaan schuift de Efteling het varken naar voren bij grote bouwprojecten in het park, zoals het Efteling Grand Hotel bij de ingang. Wie het telefoonnummer belt, wordt zogenaamd doorverbonden met het biggetje. Vervolgens zijn varkensgeluiden te horen.

Veel Efteling-bezoekers blijken zich te vergissen in het nummer. Als ze een verkeerd getal invoeren, krijgen ze in plaats van Bouwmeester Big namelijk een inwoner van Noord-Holland aan de lijn. Omdat zijn telefoonnummer bijna gelijk is aan dat van de big, wordt hij sinds vorige week platgebeld. Dat vertelt de man, die anoniem wil blijven, in gesprek met Looopings.



Niet werkbaar

Hij snapte in eerste instantie niets van de talloze telefoontjes van personen die naar een big vroegen. "Pas toen ik één van die mensen vroeg waarom ze mij belden, ontdekte ik wat de oorzaak was." In eerste instantie kon de man er wel om lachen. "Maar op een gegeven moment is de situatie niet werkbaar meer, zeker niet als er 's nachts gebeld wordt. Ik moet dan bereikbaar zijn voor mijn werk. Dan wil je niet gestoord worden met vragen over biggen. Vannacht was het ook weer raak."



De man is zelf geen uitgesproken Efteling-fan. "Ik ben er weleens geweest, maar ik volg de ontwikkelingen daar niet op de voet." Het was dan ook even schrikken toen hij hoorde dat het nieuwe hotel pas in 2024 opgeleverd zal worden. "Mijn gedachte was: word ik dan nu nog anderhalf jaar lastiggevallen?" Gisteren belden achttien unieke telefoonnummers naar het verkeerde nummer. "Een aantal mensen belt één keer, maar sommigen bellen wel drie of vier keer achter elkaar. Vaak wordt ook mijn voicemail ingesproken, met teksten als 'Hé big, hoe is het?'."



Klantenservice

Inmiddels heeft de Noord-Hollander contact opgenomen met de klantenservice van de Efteling. "Ik heb mijn verhaal gedaan en kreeg te horen dat het telefoonnummer al jaren door het park gebruikt wordt. Omdat ik ook 's nachts gebeld word, vond men dat het niet aan de Efteling kon liggen." Hij kreeg als tip om zijn nummer te veranderen. "Maar dit nummer heb ik al twintig jaar. Even je nummer wijzigen doe je niet zomaar." De man hoopt dat de Efteling wil overwegen om het bord weg te halen of zelf een ander nummer te kiezen.