Efteling

Linda-lezeres vertelt over snelle wip in kabouterhuis Efteling: 'Avontuur om nooit te vergeten'

Een kabouterhuis in de Efteling blijkt uitermate geschikt te zijn voor een spannende vrijpartij. Dat valt te lezen op de website van tijdschrift Linda. In een rubriek met lezersverhalen over memorabele sekservaringen komt deze week het Sprookjesbos uit de Efteling voorbij.



De 28-jarige Elif - een gefingeerde naam - was naar eigen zeggen tien jaar geleden met haar toenmalige vriend in het Kaatsheuvelse attractiepark. "Het was een drukke dag, waardoor we in lange rijen moesten staan", vertelt ze. Uit verveling begonnen de twee elkaar een beetje te plagen.

"Hij zat bijvoorbeeld ineens aan mijn billen, of we fluisterden in het donker in elkaars oor dat we zin hadden. Je moet wat tijdens het wachten." In de rij bij De Vliegende Hollander liepen de spanningen zo hoog op dat de hitsige Efteling-gasten zich amper meer konden bedwingen.



Sluitingsijtd

Rond sluitingstijd, toen het rustiger werd in het park, dook het koppel het Sprookjesbos in. "Toen we langs het Sprookjesbos liepen, keken we elkaar aan en we wisten: dit wordt 'm. We checkten goed of er geen mensen - met name kinderen - waren. Het was helemaal leeg, dus doken we een rode paddenstoel in."



Voorspel bleek niet nodig. "We waren allebei al opgewonden genoeg. Daarnaast wilden we dat we snel klaar zouden zijn, om te voorkomen dat we toch werden gesnapt." In het kabouterhuis gingen de twee van bil, op zijn hondjes. "Ik deed mijn broek op mijn knieën en boog voorover door het raampje van de paddenstoel. Het was geweldig, want we zaten hier al de hele dag naar uit te kijken."



Krikken

Vervolgens dreigde een voorbijganger het pikante onderonsje te verpesten. "Net toen ik was klaargekomen, hoorden we ineens een stem roepen: 'Hé, zijn daar nou mensen aan het krikken?'. We doken snel naar beneden en zagen dat de roepende man al doorliep."



Uiteindelijk kon de daad voortgezet worden. "Ondanks dat we hier flink door waren afgeleid en in de lach schoten, hebben we het helemaal afgemaakt. Een avontuur om nooit te vergeten." Twee figuren hebben het stomende tafereel in ieder geval wel van dichtbij gezien: in het bewuste kabouterhuis bevinden zich een schrijvende kabouter en een eekhoorn achter een glazen ruit.