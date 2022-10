Efteling

Foto's: vandalisme blijft probleem in nieuw speelgebied Efteling

Archipel, het nieuwe speelgebied van de Efteling, wordt nog altijd geteisterd door vandalisme. Afgelopen voorjaar bleek dat kinderen de rieten daken van de huisjes beschadigden door het riet los te trekken. Daarop werd besloten om een aanpassing te verrichten.



Het toevoegen van een houten paneel moest ervoor zorgen dat kinderen minder gemakkelijk bij het riet kunnen komen. In de praktijk blijkt de wijziging niet te zorgen voor het uitblijven van problemen. Wie deze week rondloopt in Archipel, ziet dat het avontureneiland wederom bezaaid is met rietlatten.

Op meerdere plaatsen trekken kinderen nog altijd riet uit de daken. Een Efteling-woordvoerster vertelt dat er geen plannen zijn om nog meer veranderingen door te voeren aan de bamboehutjes. "Het is door de aanpassingen wel minder geworden, maar we kunnen het niet helemaal voorkomen", legt ze uit.



Herstellen

Wat nu? "Waar nodig zullen we het riet eens in de zoveel tijd herstellen. Vooralsnog zijn er geen plannen voor een aanpassing in het ontwerp." Archipel opende in februari dit jaar. 's Zomers stond er water in het gebied. Sinds een sluiting in oktober, toen scheuren in de vloer werden gerepareerd, ontbreekt het water.