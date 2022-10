Disneyland Paris

Rainforest Cafe in Disneyland Paris dicht: medewerkers staken

Eén van de restaurants in Disney Village, het uitgaansgebied van Disneyland Paris, bleef vandaag gesloten vanwege een staking. Ontevreden medewerkers van Rainforest Cafe legden onaangekondigd het werk neer om betere arbeidsvoorwaarden te eisen.



Foto's van fansite DLP Report tonen hoe personeelsleden voor de ingang van het restaurant staan met kartonnen borden. De fotograaf heeft de stakende werknemers onherkenbaar gemaakt. Op de website van de eetgelegenheid wordt niets vermeld over de sluiting.

Rainforest Cafe, geopend in 1999, bevindt zich buiten de Disney-parken. Bezoekers kunnen er lunchen en dineren in junglesferen, met brullende apen en trompetterende olifanten.



Franchiselocatie

Het etablissement is geen eigendom van Disney: het gaat om een franchiselocatie die wordt uitgebaat door de Franse horecagroep Groupe Flo. Dezelfde firma exploiteert ook het nabijgelegen restaurant King Ludwig's Castle. Het Rainforest Cafe-merk is eigendom van het Amerikaanse bedrijf Landry's.