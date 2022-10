Holiday Park

Holiday Park veilt decors van oude darkride Burg Falkenstein

De decors van de nostalgische darkride Burg Falkenstein in het Duitse pretpark Holiday Park gaan onder de hamer. Woensdag werd bekend dat de attractie na bijna 36 jaar het veld moet ruimen. In 2024 heropent de darkride met een Smurfen-thema. Fans hebben de mogelijkheid om een stukje van Burg Falkenstein te bemachtigen.



Zij kunnen momenteel online bieden op maar liefst 117 verschillende items uit de attractie. Het gaat voornamelijk om poppen. Ook enkele andere rekwisieten en informatieborden worden geveild. De openbare veiling is te vinden op burgfalkenstein.holidaypark.de. Het startbod bedraagt steeds 100 euro. Op sommige veilingstukken werd al 500 euro geboden.

De veiling loopt tot zondag 13 november om 20.00 uur. Holiday Park gaat de decorstukken niet versturen: wie het hoogste bod heeft geplaatst, wordt geacht zelf naar het park te komen om het item in kwestie te demonteren en mee te nemen.



Iconisch

"Liefhebbers kunnen een stukje pretparkgeschiedenis in huis halen", laat het park weten. "Op deze manier vinden de iconische bewoners van Burg Falkenstein op meerdere plekken een nieuw thuis."



Burg Falkenstein heeft een middeleeuws thema. Bezoekers nemen plaats in karretjes van attractiebouwer Mack Rides. Vervolgens worden ze getransporteerd langs scènes in en rond een kasteel, met onder meer een martelkelder, een troonzaal en een boerderij. Houterig bewegende poppen beelden bijvoorbeeld ridders, prinsessen, een koning, boerderijdieren en een draak uit. De laatste rit vindt plaats op dinsdag 1 november.