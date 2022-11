Bellewaerde Park

Bellewaerde Park: Keverbaan dicht, drie nieuwe attracties in 2023

De Keverbaan in Bellewaerde Park is verleden tijd. Zondag 6 november gaat de geschiedenisboeken in als de laatste openingsdag van de nostalgische attractie. De komende maanden wordt de rollercoaster uit 1981 afgebroken. Het Belgische pretpark zit niet stil: in 2023 openen drie kleine attracties, gevolgd door een grote nieuwe ride in 2024.



De allerlaatste rit in de Keverbaan was zondagavond gereserveerd voor medewerkers en prijswinnaars. Vijf van de twintig karretjes van de achtbaan zijn de afgelopen maanden geveild voor het goede doel; borstkankerorganisatie Think Pink. Dat leverde in totaal 24.705 euro op, meldt een woordvoerster aan Looopings.

Eén karretje is geschonken aan het Yper Museum. Tien andere wagonnetjes zijn verloot onder Bellewaerde-personeel. Alle overige nog bruikbare onderdelen worden overgebracht naar zusterpark Walibi Rhône-Alpes in Frankrijk, waar een vergelijkbare achtbaan staat die nog wel operationeel is: La Coccinelle. Beide parken zijn onderdeel van de groep Compagnie des Alpes.



Aftelklok

Bellewaerde werkte de afgelopen maanden toe naar de sluiting van de Keverbaan met behulp van een digitale aftelklok bij het station. De verdwijning van de kevers betekent het startschot voor een reeks ontwikkelingen in het park. Op de plek van de coaster opent in 2024 een grote waterbaan van het type spinning rapids: een waterglijbaan met ronde boten en verschillende spectaculaire elementen, waaronder een halfpipe. Het project kost 16 miljoen euro.















Bezoekers staan in 2023 niet met lege handen. In het voorjaar openen een nebulaz-molen (1,2 miljoen euro) en een barnyard-attractie (600.000 euro) van de Italiaanse firma Zamperla, plus een speelgebied van de Deense fabrikant Monstrum (800.000 euro).



Restaurant

Daarnaast worden de verblijven van de giraffen, tijgers en leeuwen voor bijna 4,7 miljoen euro vernieuwd. En alsof dat niet genoeg is, steekt Bellewaerde 5,5 miljoen euro in het opknappen van zelfbedieningsrestaurant Carrousel. De plannen waren al naar buiten gekomen dankzij een bouwaanvraag. Inmiddels zijn er ook officiële ontwerpen gepubliceerd.