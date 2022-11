Leveranciers

Duitse achtbaanbouwer presenteert powered coaster met inversies

Het Duitse bedrijf Maurer Rides heeft een powered coaster ontwikkeld die over de kop kan gaan. De attractiebouwer presenteerde onlangs een nieuwe versie van het type spike coaster, met aangepaste treinen en nieuwe elementen.



Een spike coaster wordt aangedreven met behulp van elektriciteit in plaats van zwaartekracht. Tot nu toe waren de karretjes vormgegeven als losse bakjes voor twee personen. Nu zijn er ook langere treinen beschikbaar, bestaand uit twee of meer karretjes achter elkaar.

Dat zorgt voor een hogere capaciteit. Daarnaast introduceerde Maurer een nieuwe functionaliteit in de treinen: de stoelen kunnen tot 45 graden naar achteren kantelen. Volgens de leverancier staat de functionaliteit garant voor "een compleet nieuw achtbaangevoel".



Joystick

Het effect kan vooraf geprogrammeerd worden, maar het is ook mogelijk om de zogeheten tilting seats uit te rusten met een joystick. Dan kunnen passagiers de beweging zelf activeren. Tegelijkertijd komt Maurer met nieuwe ontwerpen voor potentiële lay-outs. Naast milde opties voor families ontwikkelde de fabrikant heftige banen met één of meerdere inversies.



Er staan op dit moment twee spike coasters in Europa: in het Duitse Skyline Park en in het Italiaanse Mirabilandia. Er werd ook een exemplaar geïnstalleerd op een cruiseschip. Met een hendel kunnen inzittenden zelf invloed uitoefenen op de snelheid.