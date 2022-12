Phantasialand

Phantasialand vervangt binnen- en buitenzwembad in themahotel

Hotelgasten van Phantasialand kunnen voortaan gebruikmaken van een nieuw zwembad. Het binnen- en buitenzwembad van het Aziatische themahotel Ling Bao zijn dit jaar vervangen. Afgelopen zomer werd het nieuwe buitengedeelte al opgeleverd, sinds deze week is ook het nieuwe binnenbad toegankelijk.



Waar Ling Bao overdadig gedecoreerd is in Chinese stijl, koos Phantasialand bij het zwembad voor een subtielere aanpak. Het zwart-witte interieur oogt vrij simpel, zonder veel opvallende Chinese invloeden. Buiten worden Tibetaanse bellen gebruikt als afscheiding tussen het zwembad en de hoteltuin.

Men realiseerde ook een nieuw stoombad en een tecaldarium; een warmtestralingsruimte met een oppervlaktetemperatuur tussen 30 en 60 graden. "Duik in een oase van ontspanning en geniet van een compleet nieuwe zwembad- en wellness-ervaring", zegt Phantasialand er zelf over.



Uitgesteld

Het renovatieproject werd in januari 2022 aangekondigd. Eigenlijk hadden alle werkzaamheden afgelopen zomer al afgerond moeten zijn. Het binnengedeelte liep echter veel vertraging op. De heropening moest meermaals uitgesteld worden.



Hotel Ling Bao opende in 2003 als Hotel PhantAsia. In 2007 werd de huidige naam geïntroduceerd. Het complex ligt pal naast Phantasialand-themagebied China Town, waar de attracties Feng Ju Palace en Geister Rikscha te vinden zijn. Voor hotelgasten is er een aparte parkingang.