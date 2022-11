Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Slagharen verkoopt abonnementen voor dumpprijzen: jaar toegang voor nog geen 32 euro

Abonnementen voor Attractiepark Slagharen zijn deze maand spotgoedkoop. Onder de noemer Black November geeft het Overijsselse pretpark 30 tot 40 procent korting op alle jaarkaarten voor 2023. Die zijn per direct geldig, dus ook al tijdens de laatste maanden van 2022. Het goedkoopste abonnement kost tijdelijk slechts 31,45 euro.



Zo'n Brons-pas - normaal gesproken 44,90 euro - is goed voor onbeperkt toegang tot Attractiepark Slagharen tot en met 7 januari 2024. Een Zilver-abonnement van 64,90 euro, inclusief 10 procent korting op eten, drinken, souvenirs en overnachtingen, gratis parkeren en een gratis snackmenu, wordt op dit moment verkocht voor 38,95 euro.

Verder is er de optie Goud, met extra voordelen als 50 procent korting op entree voor maximaal vijf personen, gratis toegang voor opa en oma, twee keer toegang tot zusterparken als Movie Park Germany en Bobbejaanland, korting op andere Nederlandse attractie- en dierenparken én 15 procent korting op aankopen en verblijf bij Slagharen.



Gratis ticket

Voor dat gouden abonnement vraagt Slagharen momenteel geen 84,90 euro, maar 50,95 euro. Bij de duurste abonnementsvorm Platinum zit ook één gratis ticket voor een vriend inbegrepen. Daarnaast krijgen Platinum-abonnees 20 procent korting op eten, drinken en overnachtingen en maximaal vijf keer toegang tot de zusterparken. Dat abonnement kost nu geen 99 euro meer, maar 59,40 euro.



Het pretpark heeft kennelijk geen last van de inflatie. De tarieven liggen zelfs nog wat lager dan tijdens de Black Friday-actie van vorig jaar. Het loont om op tijd gebruik te maken van de prijsstunt, zo waarschuwt Slagharen, want het kortingspercentage zal de komende weken gaandeweg iets dalen.