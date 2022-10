Efteling

Nieuwe schaatsbaan opgebouwd op Warme Winter Weide in de Efteling

Er kan binnenkort weer geschaatst worden in de Efteling. Na een afwezigheid van bijna drie jaar verschijnt er opnieuw een ijsbaan op de Speelweide, die tijdens de Winter Efteling door het leven gaat als Warme Winter Weide. Op dit moment is de opbouw van het terrein in volle gang.



Vanuit vliegende tempel Pagode zijn de vreugdevuren, chalets en spellenkramen al goed te zien, net als de omvang van de nieuwe schaatspiste. De ijsbaan werd neergezet aan de kant van bootjesmolen Sirocco. Deze week is de weide ook alvast voorzien van tientallen dennenbomen. De nepsneeuw ontbreekt nog.

Vóór de coronacrisis was het grootste gedeelte van de schaatsbaan overdekt. Nu bevindt de volledige baan zich in de buitenlucht. Daardoor kan er bij harde regen meer niet geschaatst worden. Op maandag 14 november gaat de Winter Efteling officieel van start. Dan opent ook de Warme Winter Weide.