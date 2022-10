Efteling

Rechtszaak: acteur wil geld zien van de Efteling na gemiste optredens

Een acteur heeft de Efteling voor de rechter gesleept naar aanleiding van onenigheid over een contract. De man uit Abcoude zou ongeveer 25 keer een optreden geven in het sprookjespark, in de aanloop naar de opening van een nieuwe attractie. Tot nu toe werd hij echter niet opgeroepen omdat de bouw van de attractie vertraging opliep.



De entertainer eiste van de Efteling een vergoeding van bijna 22.000 euro vanwege de gemiste inkomsten. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, die afgelopen week gepubliceerd werd. Volgens de Efteling hoeft er helemaal niets betaald te worden, simpelweg omdat de man niet is opgeroepen en er geen concrete planning is opgesteld.

De artiest ging op 6 september 2018 een samenwerking aan met de Efteling. "De opdracht zal worden verricht in de periode vanaf najaar 2018 tot en met opening attractie medio 2020/2021, oplevering afhankelijk van vergunningsaanvraag en realisatie", viel daarin te lezen. "De inzet zal op basis van afroep maar na verwacht circa op 25 speeldagen uitkomen."



Achtbaan

Om welke attractie het gaat, staat er niet bij. Gezien de tijdsperiode is het aannemelijk dat gesproken wordt over Grand Circus Balancé, de grote achtbaan die gebouwd zou moeten worden op een terrein tussen het Kinderspoor en het Efteling Hotel. Een woordvoerster van de Efteling wil dat tegenover Looopings niet bevestigen. De opening van de rollercoaster werd al veelvuldig uitgesteld, eerst vanwege problemen met het bestemmingsplan en daarna door de coronacrisis.



Op 9 oktober 2018 maakte de Efteling bekend dat het project minimaal een jaar verschoven zou worden. Nog dezelfde maand, op 17 oktober, informeerde de eiser bij de Efteling naar de stand van zaken. "Ik begrijp dat het dus best nog wel eventjes kan gaan duren?", mailde hij. "Moet ik denken aan maanden of eerder een jaar?" Daarop reageerde zijn contactpersoon bij de Efteling: "Uitstel van de attractie omstreeks een jaar, maar dat wil niet zeggen dat we de aanlooptijd verkorten. Maar daar is nog geen beslissing in genomen."



Factuur

De acteur was van mening dat de Efteling hem moest betalen na het verstrijken van de initiële contractperiode. Hij stelde een factuur op met een inschatting van wat hij verdiend zou hebben als hij wél was opgeroepen, plus rente en extra kosten. De kantonrechter gaat daar niet in mee. Er waren immers nog geen concrete afspraken gemaakt over speeldata en het openingsjaar van de attractie stond nog niet vast.



Inmiddels heeft de acteur aangegeven dat hij nooit meer voor de Efteling wil werken. Hij zal daarmee de gesloten overeenkomst zelf niet nakomen, concludeert de rechtbank, waardoor de Efteling een beroep kan doen op het ontbinden van het contract. Het attractiepark is dus in het gelijk gesteld. Daarom moet de acteur nu opdraaien voor de proceskosten: 996 euro.