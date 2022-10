Walibi Holland

Filmpjes van sjorrende Walibi-bezoeker op TikTok: 'Oké, we gaan naar Toverland'

TikTok-gebruikers worden geconfronteerd met merkwaardige beelden van de toiletten in Walibi Holland. In twee TikTok-filmpjes lijkt een mannelijke bezoeker zichzelf te betasten in een toiletruimte. De video's tonen alleen de vloer en de zijkant van een hokje, maar een bewegende schaduw op de grond laat weinig aan de verbeelding over.



Aan de tegels en het houtpatroon op de muur is af te leiden dat het gaat om de toiletten in parkdeel Wilderness, naast achtbaan Untamed. Opvallend genoeg werden de twee filmpjes op dezelfde dag - 16 oktober - gepubliceerd door twee verschillende TikTok-accounts, ogenschijnlijk allebei vanaf een andere positie.

"Ondertussen bij Walibi Fright Nights...", luidt de beschrijving van één van de video's. De meeste kijkers laten weten dat ze het tafereel nogal onsmakelijk vinden. Toch worden de beelden massaal bekeken: tot nu toe meer dan 100.000 keer.



Discoknop

Een hoop gebruikers kunnen het niet laten om grappen te maken over de bizarre situatie. "Ja broer, waar moet ik dat anders doen?", vraagt iemand. "Nu moet je juist op die discoknop klikken in de wc's", stelt een ander voor.



"Geef hem eens ongelijk, hij heeft net Eddie gezien", schrijft ene Jordan, verwijzend naar halloweenmascotte Eddie de Clown. "Even de angst van zich af aan het schudden", is een suggestie. Teun Daandels tegen een vriend: "Oké, we gaan naar Toverland." Devon Koelink: "En ik durf niet eens te kakken op een openbaar toilet."