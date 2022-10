Attractiepark Toverland

Toverland: openingsshow en horrorparade luiden Halloween Nights in

De Halloween Nights in Toverland barsten dit jaar dagelijks los met een speciale openingsshow in het entreegebied. Om 18.30 uur zijn bezoekers er getuige van hoe per ongeluk een kluis met duistere magie wordt geopend. Vervolgens betreden alle griezels het Limburgse attractiepark. Toeschouwers kunnen alvast kennismaken met de onheilspellende karakters die ze 's avonds tegen het lijf zullen lopen.



De personages zorgen voor een heuse horrorparade door themadeel Port Laguna, waarbij het publiek de stuipen op het lijf wordt gejaagd. Uit de kluis ontsnappen de figuren uit de scare zones Morgana's Frozen Knights, Fiesta de los Muertos, Shadows of the Sea, Cirque en DesTroy, de walkthrough The Witches Forest en het doolhof Trapped.

De karakters uit de spookhuizen Maison de la Magie, Fear the Woods en The Dollhouse ontbreken, omdat die belevingen al eerder van start gaan dan 18.30 uur. Vanaf 19.00 uur worden de scare zones bevolkt door acteurs. Die gebieden zijn gratis toegankelijk. Voor de andere belevingen moeten aparte tickets gekocht worden.