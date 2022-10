Madame Tussauds London

Video: demonstranten besmeuren Madame Tussauds-beeld met taart

Madame Tussauds London is vanochtend opgeschrikt door een protestactie. Het Engelse wassenbeeldenmuseum kreeg rond 10.50 uur - lokale tijd - milieuactivisten van de groep Just Stop Oil over de vloer. Zij hebben met chocoladetaart gegooid naar het beeld van koning Charles, die in de attractie staat naast figuren van Camilla Parker Bowles, prins William en Kate Middleton.



Just Stop Oil deelde zelf beelden van de actie op social media. De demonstranten, gekleed in T-shirts met de naam van de groepering erop, eisen dat de Britse regering stopt met het verstrekken van nieuwe vergunningen voor het winnen van olie en gas. Eerder bekladden leden van de groep al schilderijen van Vincent van Gogh en Claude Monet.

Madame Tussauds laat in een verklaring weten dat beveiligers de situatie snel konden oplossen. "We werken op dit vlak samen met de politie van Londen." Agenten hebben een vrouw van 20 jaar en een man van 29 jaar opgepakt. De toeristische attractie blijft vandaag gewoon geopend. Alleen het gedeelte met leden van de koninklijke familie is tot nader order niet toegankelijk.