Efteling onthult: wat gebeurt er tijdens de maandenlange sluiting van Droomvlucht?

Droomvlucht in de Efteling blijft ruim vier maanden gesloten voor een enorme renovatie. Vandaag onthult de Efteling wat er allemaal gaat gebeuren tijdens die omvangrijke opknapbeurt. Er wordt ruim 6 miljoen euro geïnvesteerd in het onderhoudsproject. Een gigantisch bedrag: veel Europese pretparken zetten voor dat geld een grote nieuwe attractie neer.



De monsterklus gaat officieel van start op maandag 31 oktober, maar deze week verschijnen de eerste bouwhekken al. Op zaterdag 4 maart volgend jaar moeten de werkzaamheden afgerond zijn. Er is zowel aandacht voor de techniek als voor de decors. Het meest ingrijpende gedeelte wordt het handmatig vervangen van 260 stalen tussenstukken, bovenin de baan.

De 425 meter lange rail, waar 28 gondels aan hangen, kampt met slijtage. "Toch is het niet nodig om de baan helemaal te vervangen", legt projectcoördinator Stefan van der Putten uit. "Wat we wel gaan doen is misschien nog wel lastiger." De tussenstukken bevinden zich "tussen de ruggengraat en looppijpen van de baan".



Wanddoeken

Het wordt "een tijdrovende klus", geeft Van der Putten aan. Ook zal er bouwkundig onderhoud plaatsvinden aan het dak van Droomvlucht. Daarna gaat men binnen aan de slag. In verschillende ruimtes worden de plafond- en wanddoeken vervangen.



"En als er dan toch grote steigers in de attractie staan, voeren we waar nodig diverse herstelwerkzaamheden uit. Zo zijn een aantal constructies in het Kastelenrijk aan een opknapbeurt toe, wordt er flink schoongemaakt en natuurlijk geschilderd." Daarnaast wordt gewerkt aan de verdeel- en besturingskasten, het noodstroomaggregaat en de loopbanden in het station.



Kleuren

De Efteling grijpt de verbouwing eveneens aan om alle lampen te vervangen door led-verlichting. "De al aanwezige oudere led-lampen worden ook vervangen." Om te voorkomen dat de kleuren veranderen, zijn voorafgaand aan het onderhoud veel foto's gemaakt van alle decors. Tot slot worden defecte onderdelen in de scènes aangepakt, zoals de vijver in het Zompenwoud. "Zodat het daar straks weer kan regenen", aldus de coördinator.