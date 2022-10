Oakwood Theme Park

Brits attractiepark sluit de poorten na achtbaanongeluk

Het Britse pretpark Oakwood Theme Park heeft zondagmiddag de poorten gesloten na een dramatisch ongeval. Volgens ooggetuigen is een man uit een karretje van de achtbaan Treetops gevallen. Het slachtoffer moest per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd worden. Even later kregen aanwezige bezoekers de opdracht om te vertrekken.



"Naar aanleiding van een incident dat vandaag plaatsvond in Oakwood hebben we het park met onmiddellijke ingang gesloten", laat het management weten in een korte verklaring. Details ontbreken nog. Ook de autoriteiten kunnen vooralsnog niet meer informatie geven over de toedracht van het ongeluk.

Eigenlijk had Oakwood geopend moeten blijven tot 19.00 uur, lokale tijd. In het park in Wales vond afgelopen weekend een halloween-evenement plaats met de naam Spooktacular. De komende dagen zou de bestemming sowieso dicht zijn. Het is de bedoeling dat Oakwood weer opengaat op zaterdag 29 oktober.



Duinrell

Familieachtbaan Treetops staat al 33 jaar in het attractiepark. De coaster van de Duitse fabrikant Zierer is 360 meter lang en 8 meter hoog. Een trein, bestaand uit twintig bakjes, haalt een topsnelheid van 36 kilometer per uur. Vergelijkbare banen zijn onder andere te vinden in Duinrell, Plopsaland De Panne en Bellewaerde Park.