Kermis

Booster op Limburgse kermis blijft dicht: bout valt uit attractie

De booster op de kermis in de Limburgse gemeente Venlo is vanmiddag uit voorzorg gesloten. Er bleek een boutje uit de constructie gevallen te zijn. Daarop heeft de eigenaar van de attractie, die officieel G Max heet, het zekere voor het onzekere genomen.



Dat meldt kermisorganisator Frank Vale aan Omroep Venlo. Hij benadrukt dat er geen sprake is van een verontrustende situatie. Het lukte de exploitant niet om direct te achterhalen waar het gevallen onderdeel precies vandaan kwam. Hij is nog met een lift omhoog gegaan met een inspectie.

Voor de zekerheid heeft de ondernemer er uiteindelijk voor gekozen om de booster niet meer te laten draaien. De kermis in Venlo ging van start op vrijdag 14 oktober. Het evenement duurde tot en met vandaag, zondag 23 oktober.