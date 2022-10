Efteling

Boze reacties op filmpje van Efteling-bezoeker die zwaan slaat

Op videosite Dumpert is een merkwaardig filmpje verschenen van een Efteling-bezoeker in bootjesattractie Gondoletta. Het vaartuig waarin de knul zit, passeert een zwaan. Op dat moment kiest hij ervoor om het dier een klap te geven. "Wat doe jij?", gilt een een ander.



Het tafereel is van twee kanten gefilmd: een tweede video toont dezelfde scène vanuit een ander bootje. Dumpert heeft de beelden opgenomen in de categorieën 'dierenmishandeling', 'droeftoeter' en 'idioot'. Het tafereel roept een hoop boze commentaren op. "Kneus", is een exemplarische reactie. "Graag oppakken deze klootzak", schrijft iemand.

"Mensen die niet van dieren houden, zijn niet te vertrouwen", vindt een Dumpert-gebruiker. "Schijt z'n broekje vol voor de Python, dus gaat maar in een bootje een zwaan meppen", verzucht een ander. Eén kijker had gehoopt dat het filmpje anders zou aflopen. "Jammer dat die zwaan niet piswoest op die kneus wordt, dat zou wel leuk geweest zijn."