Fright Nights in Walibi Holland zonder te betalen: vloggers klimmen over hek heen

Vloggers hebben afgelopen weekend ingebroken bij Walibi Holland. Nick Eshuis, bekend van het tv-programma De Slechtste Chauffeur van Nederland, laat op zijn YouTube-kanaal zien hoe makkelijk het is om de populaire Halloween Fright Nights te bezoeken zonder te betalen. Samen met ene Brenda klimt hij over een hek heen.



"Alles is uitverkocht en wij wouden graag alsnog naar Walibi gaan", zegt Eshuis in het ruim tien minuten durende filmpje. Het tweetal parkeert de auto met een smoes in vakantiepark Walibi Village. Na een kijkje genomen te hebben in het zwembad, zoeken de videomakers een hek op om overheen te klimmen. Dat lukt met behulp van een jas.

Vervolgens komen de ongewenste gasten terecht in de buurt van spookhuis The Villa. Ze wandelen zonder moeite het park in, al vermoeden ze dat beveiligers hen in de smiezen hebben. "Ze deden ook niks", aldus Eshuis, die na de inbraak hijgend naar het plein bij achtbaan Speed of Sound rent. "Ze zagen ons, ze konden ons pakken..."



Pissig

Later zijn beelden te zien van de scare zones Villains, Pirates Cove en Festival of Freaks. Het illegale bezoekje wordt afgesloten met een ritje in achtbaan Lost Gravity, waar een wachtrij staat van zo'n twee uur. Eenmaal aangekomen in het station reageren Eshuis en zijn metgezel pissig als ze horen dat de camera niet mee mag in de attractie.



Met de actie hebben de youtubers twee tickets van 45 euro per stuk bespaard. Toch klagen ze steen en been over de drukte. "We zijn heel blij dat we niet hebben betaald", concludeert de vrouw na afloop. "Als ik hiervoor betaald zou hebben, ik zou echt depressief worden", reageert Eshuis. "We wouden gewoon StukTV even nadoen. Wij kunnen het ook, wat hun kunnen." Overigens heeft StukTV nooit ingebroken bij Walibi Holland, omdat het kanaal regelmatig commerciële samenwerkingen aangaat met het pretpark.



Onbeschoft

Bij het vertrekken biechten de twee hun stunt op aan een medewerker bij de uitgang. "Dat is wel slecht", luidt zijn reactie. Een woordvoerder van Walibi Holland heeft geen goed woord over voor de brutale vloggers. "Zo'n actie is niet alleen onbeschoft, maar ook onveilig en onverantwoord", laat hij aan Looopings weten. "We hebben de beveiliging aangescherpt om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen."