Fright Nights in Walibi officieel uitverkocht, maar Kruidvat verkoopt nog tickets

De immens populaire Halloween Fright Nights in Walibi Holland zijn officieel al helemaal uitverkocht, maar toch zijn er nog ergens tickets verkrijgbaar. Drogisterijketen Kruidvat biedt op dit moment nog wel kaartjes aan voor het horror-evenement. Die kunnen echter maar op één dag gebruikt worden.



Wie via kruidvat.nl toegangsbewijzen bestelt, is welkom op donderdag 27 oktober. Er worden vouchers aangeboden die verzilverd moeten worden via walibi.nl/kruidvat. "Er zijn géén tickets beschikbaar voor 28, 29 en 30 oktober 2022", valt daar te lezen.

Eerder maakte Walibi duidelijk dat alle dagen helemaal vol zitten. "Maar met deze resterende tickets is rekening gehouden in de maximale capaciteit", belooft een woordvoerder. Eén Kruidvat-kaartje voor Walibi kost momenteel 34,50 euro. Dat is een stuk goedkoper dan de adviesprijs van 42,50 euro en het maximale tarief dat Walibi de afgelopen weken zelf hanteerde: 45 euro per persoon.



Parkeren

De entreeprijs is wel exclusief toegang tot de spookhuizen en walkthroughs. Parkeren kost niets. Tijdens de Fright Nights gaat het attractiepark open van 10.00 tot 23.00 uur. Overdag staan activiteiten voor kinderen op het het programma onder de noemer Halloween Spooky Days.