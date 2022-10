Disneyland Paris

Disneyland Paris neemt afscheid van drie partnerhotels

Disneyland Paris heeft de samenwerking met enkele bekende hotels stopgezet. Drie hotels in de directe omgeving zijn niet langer een officieel partnerhotel van het Disney-resort. Het gaat om Dream Castle, Radisson Blu en Grand Magic Hotel, het voormalige Magic Circus.



Door de wijziging kunnen hotelgasten daar niet langer gebruikmaken van speciale Disney-faciliteiten, zoals bagageservice Disney Express, luchthavenvervoer Magical Shuttle en de Shopping Service, waarbij souvenirs die in de parken zijn gekocht gratis naar een hotel worden gebracht.

Bovendien is het niet meer mogelijk om een verblijf in de betreffende hotels te boeken via de website van Disneyland Paris. Vooralsnog blijven de gratis pendelbussen tussen de hotels en de parken wel rijden.



Center Parcs

Disneyland houdt vijf partnershotels over: Hôtel l'Elysée, B&B Hotel, Adagio, Explorers en Campanile, voorheen Kyriad Hotel. Daarnaast zijn er acht officiële Disney-accommodaties: Disneyland Hotel, Hotel New York - The Art of Marvel, Newport Bay Club, Sequoia Lodge, Hotel Cheyenne, Hotel Santa Fe, Davy Crockett Ranch en Villages Nature. Voor het laatstgenoemde vakantiepark werkt men samen met Center Parcs.