Walibi Holland

Foto's: zo ziet een uitverkochte avond Halloween Fright Nights in Walibi Holland eruit

Voor veel bezoekers en acteurs van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland was de lol er zaterdagavond wel af. Enorme drukte zorgde op een hoop plekken voor opstoppingen, gigantische wachtrijen en incidenten. Zaterdag 22 oktober gaat de boeken in als de drukste Walibi-dag van het jaar tot nu toe, met meer dan 19.000 bezoekers. Alle tickets waren uitverkocht.



Na twee rustigere jaren vanwege de coronacrisis laat Walibi tijdens de Fright Nights van 2022 weer extreem veel mensen binnen. Halloween is voor het attractiepark immers dé melkkoe van het pretparkseizoen. Op zulke dagen is twee uur wachten voor een achtbaanritje van anderhalve minuut geen uitzondering. De toestroom zorgt echter niet alleen voor ellenlange rijen bij attracties en horecagelegenheden, maar ook voor problemen met de infrastructuur.

Op social media wordt aan de lopende band geklaagd over de bezoekersaantallen. Is het wel verstandig om zo veel personen toe te laten? "We beperken het aantal gasten per dag ten opzichte van 2019 en monitoren constant de bezoekersstromen in het park", laat een Walibi-woordvoerder desgevraagd aan Looopings weten. "Desondanks kan het gebeuren dat er op een bepaalde plek in het park tijdelijk opstoppingen ontstaan, die weliswaar van korte duur zijn."



Nightmares

Wie zaterdag aanwezig in Walibi was, weet dat de opstopping zeker niet van korte duur waren. Paden stroomden zo vol dat wandelen op meerdere plaatsen een hele opgave werd. Om die reden is op een gegeven moment besloten om de scare zone Nightmares stil te leggen en de acteurs weg te halen. Voor hen was het op dat moment niet verantwoord meer om door te spelen. Sommige scare actors hadden ook te maken met agressie. Het gebeurt vandaag de dag regelmatig dat acteurs worden lastiggevallen door het publiek.



Bezoekers van de Halloween Fright Nights moeten bij de ingang hun bagage laten inspecteren. Soms worden ze ook gefouilleerd. Toch kon iemand vrijdag, toen het park eveneens uitverkocht was, vuurwerk naar binnen smokkelen. Dat werd afgestoken in en rond de scare zone Tangled Twigs, vertellen ooggetuigen aan Looopings. In verband met de grimmige sfeer koos het management uit voorzorg om de traditionele afsluiting van de avond op de Main Street te annuleren.



Nog vijf

Er zijn dit jaar nog vijf Halloween Fright Nights: op zondag 23, donderdag 27, vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 oktober. Alle avonden zijn in principe uitverkocht, al verschilt het aantal verkochte tickets per avond.