Efteling

Efteling-directeur pleit voor zelfrijdende bus rond het attractiepark

Kunnen bezoekers van de Efteling binnenkort gebruikmaken van een zelfrijdende bus? Als het aan directeur Fons Jurgens ligt, start de Efteling op korte termijn een pilot met autonoom bestuurde shuttlebussen. Die moeten gaan zorgen voor een snelle verbinding tussen de hoofdingang, de vakantieparken Bosrijk en Loonsche Land en mogelijk ook de parkeerterreinen.



Mocht de proef een succes zijn, dan hoopt Jurgens zelfrijdende bussen uiteindelijk ook te kunnen gebruiken van en naar Tilburg. Het doel is om het autoverkeer rond de Efteling terug te dringen.

"Een autonome bus die over een eigen busbaan rondjes rijdt is iets waar we al langer over nadenken, maar ik vind dat we het nu maar eens gewoon moeten gaan doen", zegt de directeur in een interview met het Brabants Dagblad. Hij benadrukt dat een zelfrijdende bus past bij de beleving van de Efteling. "We zetten bij wijze van spreken Holle Bolle Gijs achter het stuur."



Teleurgesteld

De gesprekken tussen de Efteling en vervoersmaatschappij Arriva lopen nog. Daarnaast moet de gemeente Loon op Zand nog met het project instemmen. "Maar als de pilot niet binnen nu en een paar jaar start, zou ik zeer teleurgesteld zijn." De gemeente Tilburg is vooralsnog niet betrokken bij de plannen.



Ook voor de langere termijn denkt de Efteling na over het verbeteren van de bereikbaarheid en het terugdringen van het autoverkeer. Zo wordt samen met Tilburg University gekeken naar moderne opties voor een hogesnelheidsverbinding van en naar de Efteling, bijvoorbeeld in de vorm van een hyperloop. Dat futuristische transportsysteem maakt gebruik van een luchtdrukbuis.