Walibi Holland

Extreme drukte bij Fright Nights in Walibi Holland zorgt voor online klachtenregen

Walibi Holland wordt online bedolven onder klachten over de Halloween Fright Nights 2022. Nagenoeg alle avonden van het horror-evenement zijn dit jaar volledig uitverkocht, met 18.000 tot 19.000 bezoekers per dag. De enorme drukte leidt tot een stortvloed aan negatieve commentaren over het pretpark op recensiesites en social media.



Teleurgestelde bezoekers schrijven dat ze amper konden lopen en uren in de rij hebben gestaan voor achtbanen en eten. "Het was veel te druk", meldt Judith Petersen bijvoorbeeld op consumentenwebsite Trustpilot. "We zijn in twee attracties geweest, was de toegangsprijs absoluut niet waard!" Janwillem van de Griend noemt het "gevaarlijk druk". "Zeer teleurstellende ervaring voor wat je betaalt. Mij zul je hier nooit meer zien."

Voor Melanie de Groodt was het "eens maar nooit meer". "Halloween is een melkkoe en valt smerig tegen. Het park is smerig en slecht onderhouden." Ze klaagt ook over "bizar veel storingen". "Het enige wat goed werkte waren de kassa's", zegt een ander. Kelly Bastiaans blijft voortaan thuis. "Wat was het verschrikkelijk... Het ergste was wel de drukte, dit heb ik nog nooit meegemaakt."



Smerig

"Een park waar alles draait om geld binnenhalen en de klant bijzaak is", vat ene Kamal zijn bezoek samen. "De drukte was extreem onverantwoord. Het eten was duur en niet te vreten. Het park ziet er afgeleefd uit. Moet hoognodig aangepakt worden. Meerdere attracties deden het niet. Toiletten waren smerig en druk."



Anke vluchtte na drie uurtjes weer naar huis. "Wát een verschrikking! Nog nooit zoveel mensen op elkaar gepropt gezien, wachtrijen van minstens twee uur en zelfs voor de wc stonden ellenlange rijen." Joost Hertsenberg was na een dagje Halloween met stomheid geslagen. "Het aantal personen wat toegelaten wordt is verschrikkelijk. Het drugsgebruik loopt de spuigaten uit en je loopt bijna continu in een walm van wiet. Schandalig. Pure afzetterij en commerciële waanzin."



Schiphol

Ook een hoop twitteraars hebben geen goed woord over voor de drukte. "Heb me in tien jaar nog nooit zo onveilig gevoeld", aldus Demi Fu. Nicole stond een uur in de rij voor het toilet. "Mogen wel minimaal vijfduizend mensen minder." Op Facebook vertelt Landa van Haren over "drama en chaos". Voor één achtbaanritje stond ze bijna tweeënhalf uur te wachten. "Zó jammer van ons geld.". De vrouw ging drie uur eerder dan gepland gefrustreerd naar huis. "Zelfs Schiphol doet dit beter", sneert Eddie van Nieuwkoop.



Op TripAdvisor wordt Walibi eveneens door het slijk gehaald. En op Klacht.nl, het platform waar klagers naar kunnen uitwijken als ze niet geholpen worden door een bedrijf, gaan vrijwel alle recente Walibi-berichten over de drukte en de lange rijen. "Wij hebben uiteindelijk bijna tien uur in het park rondgelopen en één achtbaan kunnen nemen", verzucht Bren. "Wat een geldklopperij", vindt Sem Faye. "Het park was zo vol dat het gewoon gevaarlijk was. Lopen was niet eens mogelijk."



Verdienmodel

Een gebruiker vraagt zich af waarom hij überhaupt entree heeft betaald. "Je kon nergens gebruik van maken, veel te druk." Jeroen Baas heeft nog een boodschap voor de directie: "Ik snap dat jullie zo veel mogelijk omzet willen draaien, maar dit was echt niet leuk meer, zo druk en echt onverantwoord." Lesley beleefde "een regelrechte ramp". "Wat een dag entertainment moest worden, was helaas niets meer dan het meemaken van het verdienmodel." Fernando Beekman: "Zo belabberd zoals dit jaar geregeld is, heb ik nog nooit meegemaakt."



Walibi reageert online niet inhoudelijk op de vele berichten. En waarschijnlijk komen er de komende dagen nog een hoop klachten bij: het attractiepark staat deze week wederom vier uitverkochte Halloween Fright Nights te wachten. Alle tickets voor de laatste vier openingsdagen van het seizoen - donderdag 27, vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 oktober - zijn op en de maximumcapaciteit is niet verlaagd.