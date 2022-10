Walibi Holland

Vrouw (18) opgepakt na zware mishandeling bij achtbaan Walibi Holland

Bij een achtbaan in Walibi Holland is vrijdagavond een bezoeker zwaar mishandeld. Dat bevestigt een politiewoordvoerster na vragen van Looopings. In de wachtrij van rollercoaster Lost Gravity werd een 18-jarige vrouw uit Heerhugowaard kwaad op een 24-jarige vrouw uit Apeldoorn. Bij de tiener sloegen uiteindelijk de stoppen door.



In het station begon ze het slachtoffer te schoppen en te slaan. Ook dreigde ze de vrouw uit Apeldoorn op het achtbaanspoor te gooien. Medewerkers probeerden de situatie te sussen, maar zij konden niet voorkomen dat de 24-jarige in elkaar werd getrapt. Ze liep verwondingen op aan haar gezicht en nek.

Uiteindelijk zijn de beveiliging en de politie erbij gehaald. Agenten hebben de herrieschopper meegenomen. Het conflict zou ontstaan zijn toen aan haar gevraagd werd om in de rij wat meer afstand te houden. Volgens ooggetuigen leek het alsof ze onder invloed was van verdovende middelen.



Uitverkocht

Walibi Holland stond vrijdag in het teken van de drukbezochte Halloween Fright Nights. Het horror-evenement was volledig uitverkocht, met ongeveer 18.500 bezoekers. Dat zorgt steevast voor opstoppingen op de paden en gigantische rijen bij de attracties. Deze week staan nog vier laatste Fright Nights-avonden op de planning: op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.