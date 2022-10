Dolfinarium

Minister ziet geen reden om verhuizing van Dolfinarium-dolfijnen te blokkeren

Piet Adema, de kersverse minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is niet van plan om de verhuizing van dolfijnen uit het Dolfinarium tegen te houden. Het dierenpark in Harderwijk wil tuimelaardolfijnen, walrussen en Californische zeeleeuwen naar een Chinees pretpark verplaatsen, om zo meer ruimte te creëren voor de andere dieren.



Activisten en dierenrechtenorganisaties sloegen al meermaals alarm. Zij zijn bang dat de dolfijnen in China straks moeten meedoen aan circusachtige shows met dieronvriendelijke praktijken. Voor de Partij voor de Dieren (PvdD) was de kwestie een reden om Kamervragen te stellen. Adema laat in zijn antwoord weten dat hij niet gaat ingrijpen.

"Ik betreur het indien de voorstelling in China elementen bevat die we in Nederland niet langer toestaan", aldus de minister. "Met betrekking tot de beoogde verhuizing staat het dierenwelzijn bij mij voorop." Toch kan hij naar eigen zeggen weinig doen.



Bevoegdheid

In de vergunning voor de verplaatsing is weliswaar opgenomen dat de nieuwe locatie moet voldoen aan de Nederlandse normen voor dierenwelzijn, maar dat geldt volgens de minister alleen voor de kwaliteit van de verblijven en de verzorging. Wat er in shows met de dieren gedaan wordt, staat daar los van. "Ik heb daarom niet de bevoegdheid om in te grijpen wanneer dierpresentaties in China niet overeenkomstig de Nederlandse normen worden uitgevoerd."



Het Dolfinarium wilde eigenlijk acht dolfijnen naar Hainan Ocean Paradise in China brengen. Begin dit jaar bepaalde de rechter dat één van de dieren in ieder geval niet verhuisd mag worden. Voor die dolfijn, afkomstig uit de Verenigde Staten, gelden namelijk anders exportregels.



Oordeel

De overige dieren gaan pas naar China zodra het Dolfinarium beschikt over een nieuwe exportvergunning. Een oude vergunning is verlopen. Of er toestemming komt, hangt af van het oordeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). "Wanneer het Dolfinarium zich houdt aan de geldende regelgeving, zie ik geen juridische mogelijkheid om de overdracht van de dieren tegen te houden", concludeert Adema.



Kamerlid Frank Wassenberg van de PvdD legt zich daar niet bij neer. Hij beweert dat de minister de wet verkeert interpreteert. Daarin is namelijk opgenomen dat het Chinese park het natuurlijke gedrag van een diersoort moet respecteren. In de shows is daar absoluut geen sprake van, zegt Wassenberg. De PvdD wil de minister binnenkort stevig aan de hand voelen. Mogelijk komen er ook nieuwe Kamervragen.