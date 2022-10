Walibi Belgium

Walibi Belgium investeert 20 miljoen euro in Aqualibi: vier nieuwe glijbanen

Walibi Belgium voegt volgend jaar vier nieuwe glijbanen toe aan waterparadijs Aqualibi. Dat heeft het een woordvoerster van het pretpark vandaag officieel bevestigd tijdens een bijeenkomst met fans. Het overdekte waterpark gaat volgend jaar maandenlang dicht voor verbouwingen.



Daarbij wordt een nieuwe toren gebouwd, die hoger wordt dan het huidige piramidevormige dak. Walibi belooft "vier eersteklas waterglijbanen". Details over de nieuwe waterattracties worden op een later moment bekendgemaakt.

Verder zal er tijdens de sluiting aandacht zijn voor het reduceren van de energieconsumptie. Het is de bedoeling om Aqualibi de komende jaren volledig klimaatneutraal te maken. In totaal kost het project zo'n 20 miljoen euro. De investering is geen verrassing: in 2017 werd de toevoeging al genoemd in een masterplan.



December

Aqualibi gaat jaarlijks dicht in januari voor noodzakelijke werkzaamheden. Vanwege het nieuwbouwproject wordt die periode in 2023 verlengd: van maandag 9 januari tot en met vrijdag 17 februari zal het zwembad niet toegankelijk zijn. Daarnaast blijven de deuren gesloten tussen maandag 28 augustus en vrijdag 15 december.