Avonturenpark Hellendoorn

Technisch defect: familieachtbaan Avonturenpark Hellendoorn dit jaar niet meer open

Eén van de achtbanen in Avonturenpark Hellendoorn blijft de rest van het seizoen gesloten. Rollercoaster De Donderstenen staat sinds september stil in verband met een technisch defect. Er moet een onderdeel vervangen worden, bevestigt een voorlichter van het Overijsselse attractiepark aan Looopings.



Vanwege de extreem lange levertijden gaat het dit jaar niet meer lukken om de familieachtbaan te repareren, aldus de woordvoerder. Avonturenpark Hellendoorn is nog geopend tot en met zondag 30 oktober. Daarna blijven de poorten dicht tot het voorjaar van 2023.

Bezoekers worden op de officiële website avonturenpark.nl gewaarschuwd voor de sluiting. De Donderstenen is zeventien jaar geleden gebouwd door de Duitse firma Zierer. Er blijven twee operationele coasters over: Balagos (1990) en Rioolrat (1996).



Spinning coaster

De vierde achtbaan van Hellendoorn, een spinning coaster met de naam RidderStrijd, zou eigenlijk in het voorjaar van 2022 opengaan. Vandaag de dag staat de attractie nog steeds stil, eveneens vanwege leveringsproblemen.