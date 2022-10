Disneyland Paris

Hoge kosten, weinig beschikbaarheid: abonnementhouders Disneyland Paris protesteren

Ontevreden abonnementhouders van Disneyland Paris hebben vanmiddag een protestactie bijgewoond. Bij de ingang van het Disney-resort verzamelden zich rond 14.00 uur enkele tientallen boze abonnees. Ze zijn gefrustreerd en teleurgesteld over de strenge voorwaarden die Disneyland vandaag de dag aan abonnementen stelt, terwijl de prijzen alsmaar stijgen.



Ook nu de coronamaatregelen voorbij zijn, moeten abonnementhouders bij Disneyland Paris een bezoekdag vooraf online reserveren. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan: Disney kiest ervoor om dagelijks slechts een beperkt aantal abonnees toe te laten.

Het gebeurt zeer regelmatig dat populaire dagen - met name weekenden en schoolvakanties - al ver op voorhand vol zitten. Er zijn dan meestal nog wel losse tickets verkrijgbaar voor personen zonder abonnement. Bovendien geldt er een maximum van drie gelijktijdige actieve reserveringen.



499 euro

Anno 2022 kost een abonnement voor 365 dagen toegang tot de Disney-parken 499 euro. Wie zo'n pas koopt, kan in de praktijk op veel dagen alsnog niet naar binnen. Vóór de coronacrisis was er helemaal geen sprake van een reserveringssysteem. Abonnees mochten toen altijd naar binnen als hun pas geldig was.



Op Facebook hadden duizenden Disney-fans vooraf aangegeven het protest te steunen. De initiatiefnemers noemen zichzelf Les Oreilles Jaunes: De Gele Oren, een verwijzing naar de bekende protestbeweging van de gele hesjes. Ze hebben het gevoel dat Disney bezig is om zo veel mogelijk geld te verdienen over de rug van abonnees. Deelnemers droegen protestborden om hun klachten kenbaar te maken.



Beveiliging

Disneyland Paris had de beveiliging in het entreegebied uit voorzorg opgeschroefd, maar dat bleek achteraf niet nodig. De demonstratie verliep vreedzaam. In een reactie laat Disney weten dat het reserveringssysteem bedoeld is "om al onze gasten, inclusief de jaarpashouders, een betere ervaring voor te schotelen". "We proberen iedereen tevreden te stellen."