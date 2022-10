Avonturenpark Hellendoorn

Tweede Screams-avond in Avonturenpark Hellendoorn stijf uitverkocht

Halloween blijft een succesnummer voor de Nederlandse attractieparken. De tweede avond van horror-evement Screams in Avonturenpark Hellendoorn is volledig uitverkocht. Dat bevestigt een woordvoerder van het Overijsselse pretpark aan Looopings. Voor zaterdag 22 oktober is geen enkel entreekaartje meer beschikbaar.



Er worden vele duizenden bezoekers verwacht. Ook de toegangsbewijzen voor de drie spookhuizen Horror Hotel, Death Lab en Witch House en de interactieve walkthrough Zombie Attack zijn op. Abonnementhouders mogen morgen nog wel naar binnen. Zij hoeven hun bezoek niet vooraf te reserveren.

Screams duurt dit jaar in totaal drie avonden. Na komend weekend vindt het evenement dit jaar nog één keer plaats: op zaterdag 29 oktober. Voor die dag zijn nog wel tickets verkrijgbaar.



Heksendoorn

Verder verkoopt Hellendoorn nog kaarten voor de overige openingsdagen in de herfstvakantie, als alleen het kindvriendelijke evenement Heksendoorn op de planning staat. Het seizoen duurt nog tot en met zondag 30 oktober. 's Winters blijft het park dicht.