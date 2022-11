Europa-Park

Europa-Park in zee met musical The Phantom of the Opera voor nieuwe VR-attractie

Bezoekers van Europa-Park kunnen de wereldberoemde musical The Phantom of the Opera op een bijzondere manier beleven. Het Duitse pretpark opent komend weekend een tien minuten durende interactieve virtualreality-attractie gebaseerd op de musical. De locatie zullen veel fans nog herkennen.



De VR-ervaring bevindt zich namelijk in de Traumzeit-Dome, een grote koepel waar voorheen een 360 graden-bioscoop in gevestigd was. Het gevaarte werd in januari afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe themagebied Kroatië. Nu is de koepel opnieuw opgebouwd bij het Griekse themadeel.

In plaats van een bioscoop is er komende winter een vestiging van Yullbe Go te vinden, het virtualreality-concept van Europa-Park. De afgelopen maanden was Yullbe Go onderdeel van botsautobaan Arena of Football in het Engelse parkdeel. Daar verdween Yullbe op vrijdag 18 november.



Aankleding

Vanaf zaterdag 26 november, de officiële start van het winterseizoen, komen bezoekers Yullbe Go tegen op de nieuwe plek. Europa-Park zorgde voor aankleding in de stijl van The Phantom of the Opera. De iconische musical van componist Andrew Lloyd Webber draait om een gemaskerde artiest die zich schuilhoudt in de catacomben van de Parijse opera.



De VR-techniek werd geüpgraded om "het muzikale vuurwerk van The Phantom of the Opera" goed over te kunnen brengen, aldus Europa-Park. "De beleving is uitgerust met extra hifi-koptelefoons voor een nog meeslependere geluidservaring. Lukt het jou om de operazangeres te bevrijden uit de geheime schuilplaats van het spook?"



Vijftig personen

Volgens het Duitse attractiepark is The Phantom of the Opera de eerste musical ter wereld met een eigen VR-ervaring. De capaciteit is zeer beperkt: per uur kunnen er ongeveer vijftig personen gebruik van maken. De VR-attractie wordt ook tegen betaling aangeboden buiten het park: bij de grote Yullbe-locatie naast themahotel Krønasår (9,90 euro) en in een winkelcentrum in de Duitse stad Mannheim (12 euro).



Yullbe heeft inmiddels ook losstaande vestigingen in de Duitse miniatuurwereld Miniatur Wunderland Hamburg, het overdekte Duitse pretpark Tegernsee Phantastisch, de Oostenrijkse stad Linz, het Britse pretpark Alton Towers, het Turkse pretpark The Land of Legends en op het Italiaanse cruiseschip AIDAcosma.