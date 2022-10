Walibi Belgium

Video: Walibi Belgium presenteert nieuw spookhuis The Forgotten

Walibi Belgium heeft een nieuw spookhuis. Botsauto-attractie Tuf Tuf Club werd getransformeerd tot een haunted house met de naam The Forgotten. Tijdens de halloweenperiode kunnen bezoekers daar een duister bos ontdekken, waar het blijkt te spoken. Duister wordt in dit geval vrij letterlijk genomen: een groot deel van de horrorattractie is volledig donker.



Bij hun wandeltocht moeten bezoekers veel bukken en kruipen. Ondertussen worden ze geconfronteerd met schreeuwende griezels. Het is niet voor het eerst dat de botsautopiste fungeert als halloweenattractie. Van 2017 tot en met 2019 was er al een spookhuis te vinden met de naam Bloc H. Van 2014 tot en met 2016 veranderde de locatie in het haunted house Asylum.

In The Forgotten moeten legernetten het gevoel van een bos oproepen. Het summiere achtergrondverhaal borduurt voort op een walkthrough die vorig jaar geïntroduceerd werd: Lost Forest. Dat bospaadje dient nu als wachtrij en uitgang van het nieuwe spookhuis. Losse tickets kosten 6 euro op reguliere openingsdagen en 8 euro op dagen met een avondopenstelling.



Zombies

De ingang van The Forgotten bevindt zich in de scare zone Last Shelter. Dat gebied staat in het teken van zombies. Verder keerden de gebieden Rebellion Land en Psycho Circus terug, net als de spookhuizen Nagulai, The Curse of Amun en Mine Blast.



Rebellion Land kreeg een nieuwe indeling, met aangepaste decors en effecten. Bij The Curse of Amun heeft men besloten om de verlichting voortaan uit te laten staan. Waaghalzen moeten hun weg zien te vinden met een zaklamp. In het Tiki-Theater is dit najaar de gratis halloweenshow The Freaks te zien, waarin onheilspellende circusacts worden gecombineerd met rockmuziek. Het gaat om de productie van de Nederlandse firma Aniba.