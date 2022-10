Efteling

Efteling zet Villa Volta in de steigers: attractie bijna weer open

De opknapbeurt bij Villa Volta in de Efteling is nog niet achter de rug. Toch is het de bedoeling om de attractie snel weer in gebruik te nemen, bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Dat gebeurt waarschijnlijk morgen, in de loop van de dag. Eigenlijk had de renovatie een week eerder al afgerond moeten zijn.



Het onderhoudsproject begon op maandag 10 oktober. In eerste instantie communiceerde de Efteling zaterdag 15 oktober als openingsdatum. Later werd de heropening verschoven naar donderdag 20 oktober. Die datum is dus ook niet gehaald.

Villa Volta onderging de afgelopen weken een flinke opfrisbeurt, zowel binnen als buiten. Zo werd het beeld van de witte dame van de gevel gehaald en zijn enorme apparaten uit het gebouw getakeld. Ook is er veel geschilderd.



Steigers

Inmiddels heeft men enorme steigers opgebouwd rond het landhuis uit 1996. Naar verwachting zijn medewerkers ook na de heropening van de attractie nog wel even bezig met werkzaamheden. Daar is echter geen termijn voor bekend.