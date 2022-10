Compagnie des Alpes

Moederbedrijf Walibi haalt hogere omzet dan vóór coronacrisis

Compagnie des Alpes, het Franse moederbedrijf van onder andere de Walibi-parken, kijkt terug op een uitstekend jaar. In het boekjaar 2021-2022, dat loopt van oktober tot en met september, werd een hogere omzet gerealiseerd dan in het laatste boekjaar vóór de coronacrisis: 2018-2019.



De parkendivisie van Compagnie de Alpes noteerde de afgelopen twaalf maanden een totale omzet van 468,4 miljoen euro: een stijging van ruim 23 procent ten opzichte van drie jaar geleden. Het aantal bezoekers in de parken ging met 6 procent omhoog, de uitgaven per bezoeker stegen met zo'n 17 procent.

Volgens de Franse firma is de omzetstijging onder andere te danken aan een dynamische prijsstrategie, slimme promoties en veel media-aandacht. Verder werd meer uitgegeven in restaurants, winkels en hotels dankzij marketingacties en de komst van nieuwe verkooppunten, zo meldt het management.



Waterpark

De groep bestaat uit Walibi Holland in Nederland, Walibi Belgium en Bellewaerde Park in België, Parc Astérix, Walibi Rhône-Alpes, Futuroscope, Grévin Paris en France Miniature in Frankrijk, Familypark in Oostenrijk en Chaplin's World in Zwitserland. Bellewaerde en Walibi Belgium beschikken ook over een eigen waterpark.



Daarnaast exploiteert het bedrijf diverse skigebieden. De inkomsten uit de pretparken overtroffen het afgelopen jaar voor het eerst de ski-opbrengsten. Bovendien zouden de tevredenheidscijfers van de parkbezoekers dit jaar over de gehele linie hoger liggen dan in 2019.



Rollercoaster

De Compagnie des Alpes-parken hebben ambitieuze plannen voor de komende jaren. Walibi Holland werkt aan een familiegebied en een spectaculaire rollercoaster, Walibi Belgium wil waterpark Aqualibi uitbreiden, Bellewaerde Park plant verschillende nieuwe attracties, Parc Astérix bouwt een sensationele lanceerachtbaan en Futuroscope is bezig met een eigen bungalowpark.