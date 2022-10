Legoland Deutschland Resort

Legoland in Duitsland bouwt 17 meter hoge wing coaster

De Duitse vestiging van Legoland werkt aan een 17 meter hoge wing coaster, die volgend jaar af moet zijn. Dat heeft het attractiepark in Günzburg vandaag officieel bekendgemaakt. De achtbaan van de Zwitserse fabrikant Bolliger & Mabillard krijgt een lichtblauwe rail en zwarte steunpilaren.



De toevoeging wordt onderdeel van een nieuw themagebied van 1,2 hectare, dat in het teken komt te staan van Lego Mythica: mythische Lego-wezens. Inmiddels is het grondwerk afgerond. Een deel van de constructie staat al overeind, waaronder de kettinglift.

Een wing coaster is een achtbaan met zitplaatsen naast de rails, zoals Fenix in Toverland. Legoland Deutschland belooft "een ongekend gevoel van vrijheid". De topsnelheid zal 54 kilometer per uur bedragen. Het exacte baanverloop is nog niet onthuld. Wel is duidelijk dat er één inversie komt.



Lancering

Legoland hoort bij de Britse groep Merlin Entertainments. In het Engelse zusterpark Chessington World of Adventures wordt momenteel ook gewerkt aan een wing coaster. Die attractie krijgt een Jumanji-thema. In plaats van een kettinglift wordt daar gebruikgemaakt van een voorwaartse en achterwaartse lancering.