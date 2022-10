Efteling

Efteling koppelt het sprookje van De Drie Biggetjes aan bouwterrein

De Efteling introduceert een nieuw sprookjesfiguur: één van de varkens uit het verhaal van De Drie Biggetjes. Het bekende Engelse sprookje wordt gekoppeld aan bouwprojecten in het attractiepark. Vanaf volgende week komen bezoekers de bouwkeet van Bouwmeester Big - zoals het personage wordt genoemd - tegen bij het bouwterrein van het Efteling Grand Hotel.



Bouwmeester Big is het derde, slimme biggetje uit het verhaal: hij bouwde zijn onderkomen van steen, zodat de wolf het gebouw niet omver kon blazen. De Efteling heeft vanochtend zijn uiterlijk onthuld, maar de big laat zich voorlopig niet in levenden lijve zien. Voorbijgangers kunnen straks wel een kijkje nemen bij zijn bouwkeet. Daar leren ze meer over het project.

Vandaag verscheen alvast een samenvatting van het sprookje op de bouwschutting in het entreegebied, in vier verschillende talen. Even verderop zijn nu foto's zichtbaar van eerdere projecten waar de big zogenaamd de leiding over had: het Atomium in Brussel, de Eiffeltoren in Parijs, het Huis van de Vijf Zintuigen in de Efteling, de Big Ben in Londen, de Toren van Pisa en een piramide in Egypte.



Telefoonnummer

"Je kunt mij kennen van allerlei bouwwerken op de wereld", staat eronder. Een embleem met de slogan "Voor een klus met een krul" moedigt voorbijgangers aan om te bellen met het bouwbedrijf van Bouwmeester Big, via het telefoonnummer 0416-288000.



"Ook op andere plaatsen in de Efteling zal hij je meer betrekken bij de bouw- en onderhoudswerkzaamheden", laat men weten. Een andere grote bouwplaats is momenteel te vinden bij het Spookslot, dat moet wijken voor de nieuwe attractie Danse Macabre.



Sprookjesbos

Volgens een woordvoerder zijn er nog geen plannen om De Drie Biggetjes uiteindelijk een permanente plek in het park te geven, bijvoorbeeld in het Sprookjesbos. "Hiermee leuken we slechts de bouwwerkzaamheden wat op."