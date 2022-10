Efteling

Efteling schakelt vuureffecten bij Fata Morgana uit vanwege energiecrisis

De Efteling heeft vanwege de energiecrisis een wijziging doorgevoerd bij Fata Morgana. Op het plein voor de bekende attractie wordt normaal gesproken gebruikgemaakt van vuureffecten. In het kader van duurzaamheid is onlangs besloten om die voorlopig uit te laten staan.



Dat bevestigt een Efteling-woordvoerder desgevraagd aan Looopings. Het betreft twee fakkels bij de entree van het Fata Morgana-gebied en een vuurschaal bij souvenirwinkel De Bazaar. "We gaan hier vandaag de dag bewuster mee om", aldus de voorlichter.

Door de energiecrisis werden brandstoffen schaarser. Gasprijzen zijn omhoog geschoten. In de darkride zelf blijven de vuureffecten vooralsnog wel aan staan. Bootjes passeren op twee plekken toortsen met vuur: bij het vallende hek na de krokodillentunnel en in de gevangenisscène.