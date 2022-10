Walibi Holland

Walibi Holland maakt nieuw spookhuis Slaughterhouse minder intens na klachten

Slaughterhouse, het veelbesproken nieuwe spookhuis van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland, is iets minder intens geworden. In eerste instantie werden bezoekers door acteurs vastgepakt bij hun gezicht, dijen, buik en benen. Naar aanleiding van klachten worden de aanrakingen nu nog tot een minimum beperkt. Dat bevestigen ingewijden aan Looopings.



Slaughterhouse is vormgegeven als een bloederige slachterij, waar bezoekers hangend aan vleeshaken doorheen getransporteerd worden. Daar nemen slachters - onheilspellende figuren met lugubere varkensmaskers - de gasten onder handen alsof ze daadwerkelijk geslacht worden.

Sommige mensen vonden de aanrakingen tijdens de eerste paar dagen van de Fright Nights te ver gaan. Daarom is besloten om de slachters in het vervolg minder handtastelijk te laten zijn. Voortaan is alleen nog sprake van enkele noodzakelijke aanrakingen.



Tondeuse

Zo worden bezoekers vastgepakt bij hun knieholtes als ze vooruit getrokken worden. Aanraakeffecten zonder betastingen zijn ook gebleven: een tondeuse, een luchtdrukpistool en een stempel op het voorhoofd.



Een Walibi-woordvoerder wil niet inhoudelijk op de kwestie ingaan. "We evalueren en finetunen alle haunted houses tijdens Halloween Fright Nights", laat hij desgevraagd weten. Maar was er inderdaad sprake van klachten bij Slaughterhouse? "Geen commentaar."



Voorwaarden

Overigens gaan bezoekers bij het kopen van een Slaughterhouse-ticket akkoord met voorwaarden waarin de aanrakingen wel degelijk worden genoemd. Daar valt bijvoorbeeld te lezen: "Ik begrijp dat er onderweg acteurs me kunnen aanraken", maar ook "Ik begrijp dat mijn bewegingsvrijheid ernstig wordt beperkt" en "Ik begrijp dat Slaughterhouse heftiger en intenser is dan de andere haunted houses".