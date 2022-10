Efteling: Danse Macabre

Schedels uit het Spookslot van de Efteling duiken op in Tilburg

Een bekend onderdeel uit het Spookslot van de Efteling is vandaag te bewonderen in Tilburg. Voor een speciaal evenement rond techniek leende het attractiepark verschillende rekwisieten uit, waaronder de vitrine met schedels uit het Spookslot. Die was de afgelopen decennia onderdeel van de wachtrij.



Na de sluiting van de attractie is de volledige nis bewaard gebleven. De Efteling zorgde voor een nieuwe ombouw, zodat de vitrine tentoongesteld kan worden. Dankzij een glazen plaat is nu ook de techniek onder de schedels zichtbaar. Zo kunnen passanten voor het eerst met eigen ogen zien hoe de doodshoofden al die tijd in beweging zijn gezet.

De themadag in het Koning Willem II Stadion, die Toekomstig Techniek Talent wordt genoemd, is bedoeld om vmbo-, havo- en vwo-leerlingen in aanraking te laten komen met het technische beroepenveld. Het gaat om een initiatief van het regionale economische samenwerkingsprogramma Midpoint Brabant, onder de vlag TechniekGeniek.



Trollenkoning

De Efteling is één van de partners van Midpoint Brabant. Naast de Spookslot-vitrine komen deelnemers een karretje van powered coaster Max & Moritz tegen. Ook werden een Fata Morgana-animatronic, een eekhoornpop en een Trollenkoning-hoofd uitgeleend.



"Dit is bij hoge uitzondering gedaan om te laten zien wat er mogelijk is met techniek", legt een Efteling-woordvoerder uit. "We vinden het enorm belangrijk om jongeren enthousiast te maken voor dit onderwerp." Zijn de Spookslot-schedels in de toekomst ook nog op andere plekken te bewonderen? "Wie weet."