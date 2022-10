Bellewaerde Park

Belgisch pretpark neemt afscheid van achtbaan: speciale souvenirs

Het Belgische pretpark Bellewaerde Park verkoopt herinneringen aan de klassieke Keverbaan. De familieachtbaan wordt binnenkort na 41 jaar gesloopt. Ter gelegenheid van het afscheid kunnen fans souvenirs mee naar huis nemen die in het teken staan van de iconische attractie. Er zijn hoodies, T-shirts, mokken en magneten verkrijgbaar.



De Keverbaan is één van de oudste nog operationele achtbanen van België. Na zondag 6 november verdwijnt de rollercoaster definitief. Op de producten prijkt een karretje - vormgegeven als een lieveheersbeestje - met daarbij de rijmende zin "gedaan met de Keverbaan" en het openings- en sluitingsjaar.

Een hoody kost 39,90 euro, een T-shirt 18,90 euro. Voor een mok moet 10,95 euro afgerekend worden. Bellewaerde Park vraagt 4 euro voor een Keverbaan-magneet. De souvenirs zijn de rest van het seizoen te koop in de Cowboy-winkel in het Far West-gebied, vlakbij de attractie.



Karretjes

Eerder werd al bekend dat vijf van de in totaal twintig achtbaankarretjes geveild worden voor het goede doel. De coaster moet plaatsmaken voor een nieuwe attractie van fabrikant Intamin, die naar verwachting in 2024 opengaat. Het gaat om een 26 meter hoge waterglijbaan met ronde boten, bestaand uit twee liften en een gigantische halfpipe.