Buschauffeurs staken, maar bus naar Walibi Holland blijft rijden

Ov-reizigers ondervinden deze week drie dagen hinder van stakingen. Veel buschauffeurs leggen het werk op woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 oktober neer om beter arbeidsvoorwaarden af te dwingen. De bus naar Walibi Holland blijft op die dagen in ieder geval wel rijden, meldt een voorlichter van het pretpark aan Looopings.



Ondanks de stakingen bij de busvervoerders is het attractiepark gewoon bereikbaar via lijnnummer 247 van OV Regio IJsselmond. De zogeheten Walibi Express pendelt tussen Harderwijk en de ingang van het park in Biddinghuizen, met twee tussenstops: Camping Flevostrand en Bremerbergweg.

Dat de Walibi Express rijdt, is een hele opluchting voor het Walibi-management én bezoekers die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. De komende dagen verwacht men vele tienduizenden gasten voor de populaire Halloween Fright Nights. Bijna alle dagen zijn inmiddels volledig uitverkocht.