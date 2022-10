Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen sluit bootjesdarkride Wild West Adventure voor transformatie

Attractiepark Slagharen heeft plannen voor een grote verbouwing van de darkride Wild West Adventure. De overdekte waterbaan uit 2000 is op zondag 6 november voor het laatst operationeel in de huidige vorm. Dat heeft Slagharen zojuist bekendgemaakt. 's Winters zal de attractie gesloten zijn voor werkzaamheden.



Details ontbreken nog. Wel is duidelijk dat Wild West Adventure een totaal andere uitstraling zal krijgen. In een promotievideo komen leden van de Red Bandits voorbij, de boevenbende van het Overijsselse pretpark. Zij dreigen de attractie op te blazen met dynamiet. Abonnementhouders kunnen zich aanmelden om kans te maken op de allerlaatste rit.

Wild West Adventure werd gebouwd in een opvallende beige koepel, gelegen tussen lanceerachtbaan Gold Rush en het American Circus Theater. Bezoekers varen momenteel in ronde boten langs verschillende scènes met cowboys, indianen en andere westernfiguren. De decors bestaan voornamelijk uit rotspartijen.



Effecten

Het transportsysteem werd 23 jaar geleden geleverd door de Duitse fabrikant Mack Rides. Het Duitse bedrijf Heimotion, dat onlangs ophield te bestaan, was destijds verantwoordelijk voor de decors en de poppen. Een vaartocht duurt bijna zes minuten. Er wordt gebruikgemaakt van water- en vuureffecten.