Video: Vlaamse cabaretier neemt Efteling-sprookjes op de hak

Een Vlaamse comedian heeft een aanzienlijk deel van zijn meest recente theatershow ingeruimd voor verhalen over de Efteling. Cabaretier Xander De Rycke (34) praat in zijn voorstelling Bekend & Bescheiden ruim zeven minuten over het Nederlandse sprookjespark, waar hij naar eigen zeggen onlangs pas voor het eerst was.



De Rycke zegt geen liefhebber te zijn van heftige achtbanen. In plaats daarvan wandelt hij liever door het Sprookjesbos, al verbaasde hij zich wel over de wrede verhalen. "Er was een grot met een ingang en een uitgang. D'r gingen blije kinderen in en d'r kwamen huilende kinderen weer uit. Ik dacht: wat is dat in godsnaam?!"

De Vlaming bleek bij Het Meisje met de Zwavelstokjes te staan. "Wat een depressieve kul is dat!" Vervolgens vat De Rycke op hilarische wijze het treurige sprookje samen. Het verhaal loopt slecht af: het meisje vriest dood in een steeg. En wat is de moraal? "Soms heb je het koud en dan ga je dood!"



Sprekende Papegaai

De komiek krijgt de lachers ook op zijn hand als hij de haperende techniek van De Sprekende Papegaai in het Sprookjesbos bespot. "Het is ongelofelijk. Ongelofelijk. We leven in de toekomst. Hoe doen ze het?"



De Rycke eindigt met een verhaal over een kind dat moet overgeven. "Je ziet die ouders kijken: die heeft een pak friet gegeten, poffertjes en een suikerspin. Die gaat hier een kotske leggen van 134 euro." Uiteindelijk eindigt het braaksel in de mond van Holle Bolle Gijs, die er nog vriendelijk voor bedankt ook. "Ik heb shit in de Efteling gezien die ik zelfs op het dark web niet kan vinden."



YouTube

Bekend & Bescheiden ging in 2020 in première, maar vanwege de coronacrisis moest de tournee al snel stilgelegd worden. Dit jaar keerde de cabaretvoorstelling terug naar de theaters. Inmiddels is de show te bekijken via streamingplatform Streamz en te beluisteren via Spotify. Het Efteling-fragment verscheen vandaag op YouTube.