Efteling maakt attractietype Danse Macabre bekend: draaiende en kantelende koorbanken

De Efteling laat vandaag eindelijk meer los over de nieuwe attractie Danse Macabre, de vervanger van het Spookslot. Via Looopings was al uitgelekt dat Danse Macabre een sensationele spookvoorstelling wordt met bewegende banken. Die informatie wordt nu door de Efteling bevestigd. Bovendien komen meer ontwerpen en technische details naar buiten.



Griezelfeest Halloween - 31 oktober - wordt aangegrepen om in één klap meerdere nieuwtjes over de griezelattractie naar buiten te brengen. In Danse Macabre, vernoemd naar het beroemde muziekstuk, nemen bezoekers plaats op koorbanken. Er komen zes draaiende tribunes met elk drie rijen voor zes personen. Die staan op een kantelend cirkelvormig platform met een diameter van 18 meter, dat 3 meter de lucht in gaat.

Volgens technisch specialist Remco van Hoek is het concept met geen enkele andere attractie te vergelijken. "Het is misschien het best te omschrijven als een kruising tussen een dynamische thrillride en een spectaculaire show", zegt hij. Zo ontstaat een "spookspektakel vol duistere wendingen", waarin de passagiers "griezelen en dansen" op de muziek van Danse Macabre. Een videosimulatie toont hoe dat zal ogen.



Intamin

Men was eigenlijk op zoek naar een bestaand ritsysteem, vertelt Van Hoek, maar geen van de opties bleek geschikt. "En we wilden ook heel graag iets unieks." Daarom is samen met de bekende attractiebouwer Intamin Amusement Rides uit Liechtenstein een volledig nieuw systeem gecreëerd. Die keuze is opvallend: na verschillende technische debacles rond innovatieve attracties had de directie eigenlijk besloten om alleen nog maar te kiezen voor attractietypes die zich elders al bewezen hebben.



De Efteling ging al regelmatig met Intamin in zee, namelijk voor boottocht Gondoletta (1981), schommelschip Halve Maen (1982), wildwaterbaan Piraña (1983), darkride Fata Morgana (1986), vliegende tempel Pagode (1987) en de verdwenen attracties Bob (1985) en Pegasus (1991). De firma werkte ook mee aan het oplossen van de hardnekkige technische problemen bij De Vliegende Hollander (2007).



Harmonieus

Danse Macabre wordt een vrij heftige attractie. "Elke kleinere draaischijf kan onafhankelijk van de andere bewegen, maar samen vormen ze soms ook één harmonieus geheel", legt Van Hoek uit. De grote schijf draait, stijgt, daalt én kantelt 25 graden in alle richtingen. Er zal sprake zijn van "verticale verrassingen".



Voor het Danse Macabre-project trekt de Efteling zo'n 25 miljoen euro uit. In 2024 moet de attractie af zijn. Tegelijkertijd wordt een bijbehorend themagebied ontwikkeld met een souvenirwinkel, horeca en entertainment. Tijdens de aankomende Winter Efteling krijgen bezoekers alvast een voorproefje op het achtergrondverhaal, in de vorm van een speciale act.