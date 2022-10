Efteling

Foto's: toch Halloween in de Efteling, maar alleen voor personeel

De Efteling-directie heeft al meermaals beloofd nooit aan Halloween te doen, maar afgelopen donderdag liepen er plotseling toch scare actors door het sprookjespark. Medewerkers konden meedoen aan een speurtocht met horrorthema, georganiseerd door de personeelsvereniging.



Het ging dus om een interne aangelegenheid voor werknemers, na sluitingstijd. Deelnemers kwamen op verschillende plekken in het park gruwelijke figuren tegen die hen de stuipen op het lijf joegen. Foto's tonen onder meer griezels op het Anton Pieckplein en bij het Volk van Laaf.

Fans die dromen van Halloween in de Efteling hebben pech: er zijn geen plannen om dergelijke activiteiten ook in te zetten voor reguliere bezoekers. Wel vond in het park onlangs een heuse Spooknacht plaats, met macaber en mystiek entertainment ter gelegenheid van de sluiting van het Spookslot.